СМИ: подконтрольную компартии Китая компанию можно обнаружить в структуре акционеров компании Ocean Winds и Ignitis grupė

По данным Verslo žinios, в октябре литовский энергетический регулятор объявил, что компании Ignitis grupė и Ocean Winds выиграли аукцион и стали официальными строителями первого в стране морского ветропарка.

Результаты аукциона стали известны еще в июле, однако проверка на соответствие интересам национальной безопасности длилась до октября.

Данную проверку провела Координационная комиссия по охране важных объектов обеспечения национальной безопасности Канцелярии Правительства. Ее представители заявили Verslo žinios, что нет оснований утверждать, что китайская компания China Three Gorges Corporation представляет угрозу интересам национальной безопасности.