СМИ: подконтрольную компартии Китая компанию можно обнаружить в структуре акционеров компании Ocean Winds и Ignitis grupė

По данным Verslo žinios, в октябре литовский энергетический регулятор объявил, что компании Ignitis grupė и Ocean Winds выиграли аукцион и стали официальными строителями первого в стране морского ветропарка.
Результаты аукциона стали известны еще в июле, однако проверка на соответствие интересам национальной безопасности длилась до октября.
Данную проверку провела Координационная комиссия по охране важных объектов обеспечения национальной безопасности Канцелярии Правительства. Ее представители заявили Verslo žinios, что нет оснований утверждать, что китайская компания China Three Gorges Corporation представляет угрозу интересам национальной безопасности.
Как сообщает издание Verslo žinios, информация о том, что подконтрольную компартии Китая компанию China Three Gorges Corporation можно обнаружить в структуре акционеров компании Ocean Winds, которая совместно с Ignitis grupė займется строительством первой в Литве морской ветряной электростанции, также была известна министерствам финансов, энергетики и иностранных дел.
Ignitis grupė заявила, что китайская компания China Three Gorges Corporation не участвует в проекте морской ветроэлектростанции.