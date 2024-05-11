СМИ: остановлены работы по модернизации здания паневежской "Содры"

"Предприятие Brosta остановило работы – оно столкнулось с финансовыми трудностями", – jp.lt цитирует слова начальника отдела по связям с общественностью Имущественного банка Каролиса Вайткявичюса.
Модернизируемое здание паневежской "Содры" является самым большим из административных зданий, принадлежащих Имущественному банку в Паневежисе. Общая площадь здания составляет 6650 кв. м.
Проект финансируется за счет средств Имущественного банка и фондов ЕС, согласно деятельности меры по продвижению программы энергетического развития Министерства энергетики, управляющего программой развития на 2021-2030 гг.
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