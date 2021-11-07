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В один день от COVID-19 скончались пожилые супруги из Паневежиса, сообщает портал panskliautas.lt. 72-летняя женщина и ее 73-летний супруг скончались в один день - в День поминовения усопших. Оба они не были привиты.
СМИ: непривитые супруги скончались от коронавируса в тот же день
© Shutterstock

Представитель Паневежского центра общественного здравоохранения Довиле Байинскене сказала, что супруги могли заразиться от своего сына, который также боялся прививаться.

27 октября в больницу положили 72-летнюю женщину, а через три дня - ее мужа. Оба они скончались в один день. О каких-либо хронических болезнях супругов не сообщается, пишет panskliautas.lt.

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