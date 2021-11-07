СМИ: непривитые супруги скончались от коронавируса в тот же день

Представитель Паневежского центра общественного здравоохранения Довиле Байинскене сказала, что супруги могли заразиться от своего сына, который также боялся прививаться.
27 октября в больницу положили 72-летнюю женщину, а через три дня - ее мужа. Оба они скончались в один день. О каких-либо хронических болезнях супругов не сообщается, пишет panskliautas.lt.
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