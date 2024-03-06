СМИ: критиковавший Литву беларус лишен вида на жительство

Однако после того как это видео с канала Youtube Mylimiausia Lietuva было предано широкой огласке, оно было удалено. Оказалось, убрать видео у блогера Юлии попросил герой истории. Он сообщил, что у него начались проблемы. Департамент миграции отметил, что личность этого человека его работникам известна, было начато расследование.

"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек, проживающий в Литве с 2019 года.