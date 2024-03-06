СМИ: критиковавший Литву беларус лишен вида на жительство

Однако после того как это видео с канала Youtube Mylimiausia Lietuva было предано широкой огласке, оно было удалено. Оказалось, убрать видео у блогера Юлии попросил герой истории. Он сообщил, что у него начались проблемы. Департамент миграции отметил, что личность этого человека его работникам известна, было начато расследование.
"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек, проживающий в Литве с 2019 года.
Интервью с беларусом записала Юлия из Казахстана, которая вышла замуж за литовца и живет в Алитусе. Она не только делает репортажи и обзоры, но и записывает интервью с разными жителями России, в которых спрашивает, что они думают о Литве. В своих видео она постоянно акцентирует необходимость изучения языка и знакомства с культурой Литвы. На одном видео она записала свою беседу с живущим в Литве беларусом.
Это интервью удивило и саму Юлию.
Политиков беларус называл "дурачками" говорил, что цены в Литве "космос", он жаловался, что здесь негде отдохнуть. Мигрант жаловался также, что местные хотя и понимают по-русски, но все же говорят с ним на литовском. Молодой человек акцентировал, что здоровается со всем по-русски, он считает, что люди должны понять, что он не местный. Он также заявлял, что не уважает литовцев.
1 марта видео, набравшее 40 000 просмотров, было удалено. Юлия пояснила, что ей пришлось это сделать, иначе видео удалил бы сам Youtube. Она поделилась письмом, которое написал беларус, называвший руководство Литвы "дурачками".
"Добрый день. На вашем канале вы поделились видео с моим участием. Я – тот молодой человек, с которым вы недавно говорили. Я наговорил много ненужного о вашем языке и культуре. Хочу принести извинения и попросить удалить видео. У меня сейчас начались проблемы. Удалите видео или я буду вынужден обратиться с жалобой к руководству Youtube", – писал беларус.
Юлия убрала видео, не дожидаясь санкций Youtube.
"Пока видео было, думаю, мои зрители переслали его разным ведомствам, возможно, и Департаменту миграции. Признаюсь честно, я не ожидала, что это видео будут обсуждать в новостях", – сказала блогер, заметив, что содержанием своих материалов она никого не хочет оскорбить или обидеть.
Похоже, проблемы беларуса связаны с расследованием Департамента миграции. 29 февраля представитель ДМ Рокас Пукинскас сказал порталу Delfi, что в отношении этого человека начато расследование.
"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – заявлял молодой человек.
На вопрос, почему он не учит язык - потому ли, что не собирается здесь задерживаться, он сказал, что намерен вернуться в Беларусь, потому что там спокойно. На замечание, что и в Литве спокойно, молодой человек заявил, что жизнь в Литве ему вообще не нравится.