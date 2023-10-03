СМИ: командарм Литвы за выделяемые на аренду жилья деньги снимает квартиру у своего сына

В публикации сказано, что генерал-лейтенант арендует квартиру в Вильнюсе у своего сына Довидаса, это зафиксировано в декларации частных интересов с июля 2021 г. Его декларация, как и декларации других военных, не публичная.
Рупшис сказал журналистам, что арендует квартиру у сына, поскольку в Вильнюсе бывает только в рабочие дни. Он сам указал сумму денег, которую получает на аренду, но не ответил на вопрос о стоимости аренды.
"Я вам говорю – у меня есть право на получение этих денег, на заключение договора, я могу заключать договор с тем, с кем мне удобно его заключать, включая моего сына. Если он сам не живет в этой квартире и сдает ее мне и платит налоги. Все", – сказал Рупшис, заметив, что сын ему оказывает "большую услугу", ведь если бы не эта аренда, ему пришлось бы платить за аренду намного больше.
По словам журналистов, сын Рупшиса - зять владельца компании Teltonika Арвидаса Паукштиса. Сам он живет в подаренном тестем доме в престижном районе Вильнюса. По договору, сын Рупшиса получил в подарок половину участка земли.
В декларации Рупшиса, по данным портала, не указано, что его сын с женой являются управляющими компании, продающей продукцию Teltonika.
В полной записи разговора, предоставленной журналистами, командующий армией на вопросы о связях с Паукштисом отвечает, что задаются глупые вопросы, журналисту он сказал "вы глупый или просто таким кажетесь?", но тут же извиняется.
Позднее армия порталу представила ответ, в котором говорится, что Рупшис имеет право арендовать квартиру у сына, поскольку не владеет недвижимостью в Вильнюсе и прилегающих районах.