СМИ: из Вильнюсской психиатрической больницы массово увольняются врачи

Одна из сотрудниц, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала радио о своей работе в больнице.
"В последнее время у меня никакое настроение. Честно говоря, ситуация не из приятных. Основная проблема, наверное, в уходе врачей-психиатров с работы (...) из-за чрезмерной нагрузки, из-за чрезмерного потока пациентов, потому что не хватает специалистов-психиатров и не особо кто идет в наше лечебное учреждение работать", – рассказала в передаче "День Литвы" радиостанции LRT одна из сотрудниц РВПБ.
Принимавший участие в радиопередаче руководитель Департамента психического здоровья Министерства здравоохранения (Минздрав) Игнас Рубикас подтвердил, что 1 сентября в министерство поступила жалоба от Профсоюза работников здравоохранения РВПБ по поводу ситуации в больнице.
По его словам, в настоящее время министерство выясняет ситуацию.
"Мы сегодня не знаем, насколько ситуация отличается от других больниц, потому что да, текучесть кадров есть, но текучесть кадров есть во всех больницах, и министерство в настоящее время проводит анализ загруженности и занятости, и текучести кадров во всех учреждениях, и тогда мы увидим, насколько это общая тенденция, а насколько – специфика этой больницы", – прокомментировал И. Рубикас.
Это не первая больница, из которой в этом году массово уволились специалисты.