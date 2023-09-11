СМИ: из Вильнюсской психиатрической больницы массово увольняются врачи

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Из Республиканской Вильнюсской психиатрической больницы (РВПБ) массово увольняются сотрудники. Как сообщил в понедельник радиостанции LRT radijas Профсоюз работников здравоохранения РВПЛ, в этом году с работы уволились 68 сотрудников, а за одну лишь первую неделю сентября заявления на увольнение подали 5 врачей.

Одна из сотрудниц, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала радио о своей работе в больнице.

"В последнее время у меня никакое настроение. Честно говоря, ситуация не из приятных. Основная проблема, наверное, в уходе врачей-психиатров с работы (...) из-за чрезмерной нагрузки, из-за чрезмерного потока пациентов, потому что не хватает специалистов-психиатров и не особо кто идет в наше лечебное учреждение работать", – рассказала в передаче "День Литвы" радиостанции LRT одна из сотрудниц РВПБ.

Принимавший участие в радиопередаче руководитель Департамента психического здоровья Министерства здравоохранения (Минздрав) Игнас Рубикас подтвердил, что 1 сентября в министерство поступила жалоба от Профсоюза работников здравоохранения РВПБ по поводу ситуации в больнице.

По его словам, в настоящее время министерство выясняет ситуацию.
"Мы сегодня не знаем, насколько ситуация отличается от других больниц, потому что да, текучесть кадров есть, но текучесть кадров есть во всех больницах, и министерство в настоящее время проводит анализ загруженности и занятости, и текучести кадров во всех учреждениях, и тогда мы увидим, насколько это общая тенденция, а насколько – специфика этой больницы", – прокомментировал И. Рубикас.

Это не первая больница, из которой в этом году массово уволились специалисты.

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