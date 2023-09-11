СМИ: из Вильнюсской психиатрической больницы массово увольняются врачи

"В последнее время у меня никакое настроение. Честно говоря, ситуация не из приятных. Основная проблема, наверное, в уходе врачей-психиатров с работы (...) из-за чрезмерной нагрузки, из-за чрезмерного потока пациентов, потому что не хватает специалистов-психиатров и не особо кто идет в наше лечебное учреждение работать", – рассказала в передаче "День Литвы" радиостанции LRT одна из сотрудниц РВПБ.

По его словам, в настоящее время министерство выясняет ситуацию.

"Мы сегодня не знаем, насколько ситуация отличается от других больниц, потому что да, текучесть кадров есть, но текучесть кадров есть во всех больницах, и министерство в настоящее время проводит анализ загруженности и занятости, и текучести кадров во всех учреждениях, и тогда мы увидим, насколько это общая тенденция, а насколько – специфика этой больницы", – прокомментировал И. Рубикас.