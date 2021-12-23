СМИ: ЕСПЧ запретил высылать из Литвы в Беларусь четырех пакистанцев

Это подтвердила порталу представитель Литвы в Страсбурге Каролина Бубните-Ширмене.

По данным информационного портала 15min, мигранты провели в лесу пять дней, им привезли одежду и продукты. Около пяти вечера в среду пограничники перевезли их на заставу в Кабяляй (Варенский район).

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заявил, что у мигрантов нет документов, их личности будут устанавливаться.