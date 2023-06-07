Как сообщил представитель Литовского легиона, организовавшего отбор и обучение, Лауринас Балтрунас, все они имеют военную подготовку — прошли обязательную начальную военную службу, прошли службу в литовской армии, в силах Национальной системы обороны или входили в состав боевых стрелков. Литовцы присоединились к Международному легиону территориальной обороны Украины.
По данным портала, в Украине сейчас воюют до 20 литовцев, это число варьируется.
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