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Еще пятеро литовцев отправились воевать в Украину, сопротивляющуюся российскому вторжению, они уже добрались до воинской части, сообщает во вторник новостной портал 15min.
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
© AFP / Scanpix

Как сообщил представитель Литовского легиона, организовавшего отбор и обучение, Лауринас Балтрунас, все они имеют военную подготовку — прошли обязательную начальную военную службу, прошли службу в литовской армии, в силах Национальной системы обороны или входили в состав боевых стрелков. Литовцы присоединились к Международному легиону территориальной обороны Украины.

По данным портала, в Украине сейчас воюют до 20 литовцев, это число варьируется.

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