СМИ: экологический ущерб от пожара на столичной автосвалке может составить 5,8 млн евро

"По имеющимся предварительным данным, экологический ущерб от пожара может достичь 5,775 млн. евро", – рассказала порталу 15min.lt прокурор Инга Гульбикене, ведущая досудебное расследование дела о пожаре.
По ее словам, сейчас рассматриваются различные версии причины пожара, подозрения пока никому не предъявлены.
Напомним, что в конце марта на свалке, расположенной на улице Панерю в Вильнюсе, произошел пожар.
Представители группы Литовских железных дорог (LTG) ранее упоминали, что пожар произошел на территории ЛЖД. На их территории работает компания по утилизации автомобильных отходов Ruvis.
По факту пожара начато досудебное расследование.
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