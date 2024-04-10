СМИ: экологический ущерб от пожара на столичной автосвалке может составить 5,8 млн евро

"По имеющимся предварительным данным, экологический ущерб от пожара может достичь 5,775 млн. евро", – рассказала порталу 15min.lt прокурор Инга Гульбикене, ведущая досудебное расследование дела о пожаре.

По ее словам, сейчас рассматриваются различные версии причины пожара, подозрения пока никому не предъявлены.

Напомним, что в конце марта на свалке, расположенной на улице Панерю в Вильнюсе, произошел пожар.

Представители группы Литовских железных дорог (LTG) ранее упоминали, что пожар произошел на территории ЛЖД. На их территории работает компания по утилизации автомобильных отходов Ruvis.