СМИ: экологический ущерб от пожара на столичной автосвалке может составить 5,8 млн евро

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Ущерб окружающей среде от пожара, вспыхнувшего в конце марта на столичной улице Панерю, может составить 5,8 млн евро, сообщает портал 15min.lt.

"По имеющимся предварительным данным, экологический ущерб от пожара может достичь 5,775 млн. евро", – рассказала порталу 15min.lt прокурор Инга Гульбикене, ведущая досудебное расследование дела о пожаре.

По ее словам, сейчас рассматриваются различные версии причины пожара, подозрения пока никому не предъявлены.

Напомним, что в конце марта на свалке, расположенной на улице Панерю в Вильнюсе, произошел пожар.

Представители группы Литовских железных дорог (LTG) ранее упоминали, что пожар произошел на территории ЛЖД. На их территории работает компания по утилизации автомобильных отходов Ruvis.

По факту пожара начато досудебное расследование.

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