Официальной информации о деле против Суханова и обысках у Собчак не появлялось, однако государственные информагентства активно публикуют подробности происходящего со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ТАСС сообщает, что обыски в поселке "Горки-8" проходят в рамках расследования дела о вымогательстве, возбужденного в отношении Суханова. У самой Собчак процессуального статуса в деле нет.

По данным источника РИА Новости, журналистка покинула Россию, уехав в Литву через Беларусь.

В Службе охраны госграницы Литвы сообщили BNS, что не могут предоставлять третьим лицам информацию о пересекающих границу людях. В МИД также не прокомментировали эту информацию.

Сама Собчак не комментировала сообщения об обысках.

По данным источника РБК, уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании. Вместе с коммерческим директором Собчак также задержали бывшего главреда "Татлера" Ариана Романовского (Кузьмина), пишут РБК и телеграм-канал "База".

По данным провластного телеграм-канала 112, потерпевшим по делу выступает Василий Бровко - директор по особым поручениям "Ростеха", муж телепродюсера Тины Канделаки.

Собчак во вторник назвала задержание Суханова давлением на журналистику.

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл - бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", - говорится в заявлении в телеграм-канале Собчак "Кровавая барыня".