СМИ: часть средств BaltCap Степуконис мог потерять через рискованные инвестиции

Издание сообщило, что три компании фонда – Žvirgždaičių energija, Nullus и польская компания En Efficiency Pl – предъявили Степуконису и платформе по торговле ценными бумагами Interactive Brokers новые претензии на сумму 5,48 млн евро.

В среду Вильнюсский окружной суд удовлетворил это ходатайство и применил в отношении Степукониса и Interactive Brokers Central Europe Zrt меры временной защиты.