СМИ: часть средств BaltCap Степуконис мог потерять через рискованные инвестиции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI montažas
Похоже, что бывший партнер фонда Шарунас Степкуконис потратил на азартные игры не все предположительно присвоенные средства инвестиционной компании BaltCap, сообщает издание Verslo žinios.

Издание сообщило, что три компании фонда – Žvirgždaičių energija, Nullus и польская компания En Efficiency Pl – предъявили Степуконису и платформе по торговле ценными бумагами Interactive Brokers новые претензии на сумму 5,48 млн евро.

В среду Вильнюсский окружной суд удовлетворил это ходатайство и применил в отношении Степукониса и Interactive Brokers Central Europe Zrt меры временной защиты.

"По нашим данным, часть средств была использована для азартных игр, а часть – для инвестирования в рискованные финансовые инструменты через интернет-платформу Interactive Brokers Central Europe. Эти средства, насколько нам известно, пропали", – прокомментировала изданию vz.lt Довиле Армалите, адвокат компании TGS Baltic, представляющей BaltCap.

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