СМИ: Бумблаускас, Валатка, Авулис, Барисас и Валюнас были членами коммунистической партии

Согласно публикации, в архивах проверили информацию о людях, которые, по данным журнала Reitingai и портала delfi считаются самыми влиятельными в Литве.
Издание 15min.lt выяснило, что Бумблаускас стал членом компартии в 1984 г. На вопрос, почему он об этом не сообщал, историк ответил, что об этом никто не спрашивал.
"Меня никто не спрашивал. Я не знаю, надо ли размахивать этой картой", – сказал он, заметив, что вернул партийный билет в 1989 г.
Между тем политический обозреватель Валатка, главный редактор издания Verslo žiniоs Барисас, представитель адвокатской конторы Ellex Valiunas Валюнас и владелец компании Hanner Group Авулис вступили в партию намного позже – перед восстановлением независимости.
Из них только Валатка, который стал членом партии в июле 1989 года, в публичных источниках указал, что был коммунистом. Он утверждает, что вернули партбилет в марте 1990 г. и признал, что "было бы намного приятнее, если бы такой записи в его биографии не было".
Согласно архивным данным, Барисас вступил в компартию в октябре 1989 года. Однако сам журналист отрицает этот факт и подозревает, что дела могли быть фальшивыми. Барисас утверждает, что у него не было партбилета.
Юрист Валюнас стал членом партии в декабре 1988 года, когда был студентом. Обстоятельства своей биографии он комментировать не стал.
О причинах вступления в Компартию не пожелал говорить и предприниматель Авулис.
"Я в политику лезть не собираюсь, я предприниматель, политические интриги меня не интересуют. Извините, не буду продолжать этот разговор", – сказал он журналистам.
Напомним, что весной 2023 года стало известно, что членом Компартии был и действующий президент страны Гитанас Науседа. Он вступил в партию в 1988 г., но об этом в своей биографии не написал.
Когда информация стала публичной, Науседа сказал, что сожалеет об этой допущенной в молодости ошибке.