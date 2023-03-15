СМИ: Бартошявичюса подозревают в растлении трех подростков в возрасте до 16 лет

Как сообщают источники портала lrytas.lt, экс-парламентарию предъявлены подозрения в изнасиловании одного подростка и растлении трех подростков в возрасте до 16 лет.
Инкриминируемые К. Бартошявичюсу преступления, связанные с насилием, являются длящимися (преступления совершаются в течение более или менее продолжительного времени - Delfi) – по данным правоохранительных органов, один из подростков столкнулся с насилием и в малолетнем возрасте (до 14 лет), и позднее.
К. Бартошявичюсу подозревается на основании обеих частей ст. 150 Уголовного Кодекса за преступление против одной и той же жертвы. Все четверо потерпевших — мальчики.
Как сообщает lrytas.lt, досудебное расследование ведут правоохранительные органы Паневежиса.
Экс-парламентарию К. Бартошявичюсу предъявлены подозрения в совершении сексуального насилия и растлении несовершеннолетнего лица. По словам прокуратуры, имеющиеся сведения досудебного расследования дают основание подозревать, что преступные деяния были совершены в то время, когда подозреваемый был депутатом Сейма. На данный момент потерпевшими официально признаны 4 человека, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними или малолетними.
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