СМИ: арестованный в Литве таджикский активист связан с террористическими организациями

По данным lrt.lt, Давлатов был арестован в Литве на два месяца. Такое решение суд принял на основании выводов ДГБ о том, что указанное лицо представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

"ДГБ представил в Департамент миграции заключение, согласно которому Давлатов представляет угрозу безопасности литовского государства из-за своих связей с террористическими организациями, членами и сторонниками радикальных объединений, а также из-за распространения радикальных идей", – сообщили в ДГБ порталу lrt.lt.

По словам одного из представителей таджикской оппозиции Шарофидина Гадоева, в 2016 г. в Литве Давлатову было предоставлено политическое убежище. По мнению Гадоева, Давлатов преследуется по политическим мотивам.