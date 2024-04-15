СМИ: 70% жителей Литвы согласны с тем, что Россия представляет угрозу

Как показал опрос, проведенный по заказу LRT, семь из десяти жителей считают, что Россия представляет реальную угрозу национальной безопасности Литвы (по мнению 29 проц. – действительно представляет, 41 проц. считает, что скорее да, а четверть (23 проц.) жителей страны с этим не согласны (4 проц. считают, что действительно нет, а 19 проц. – скорее нет).

7 проц. респондентов не имели своего мнения или затруднились ответить на этот вопрос.

При этом, опрос показал, что более умеренно к России относятся жители других национальностей – среди них только трое из 10 согласны с тем, что Россия представляет собой реальную угрозу (из них 31 проц. считает, что Россия представляет угрозу, а 50 проц. не согласны с этим).