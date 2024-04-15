СМИ: 70% жителей Литвы согласны с тем, что Россия представляет угрозу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: AFP / Scanpix
Семь из десяти жителей Литвы считают, что Россия представляет реальную угрозу национальной безопасности Литвы, сообщает портал lrt.lt.

Как показал опрос, проведенный по заказу LRT, семь из десяти жителей считают, что Россия представляет реальную угрозу национальной безопасности Литвы (по мнению 29 проц. – действительно представляет, 41 проц. считает, что скорее да, а четверть (23 проц.) жителей страны с этим не согласны (4 проц. считают, что действительно нет, а 19 проц. – скорее нет).

7 проц. респондентов не имели своего мнения или затруднились ответить на этот вопрос.

При этом, опрос показал, что более умеренно к России относятся жители других национальностей – среди них только трое из 10 согласны с тем, что Россия представляет собой реальную угрозу (из них 31 проц. считает, что Россия представляет угрозу, а 50 проц. не согласны с этим).

Репрезентативный опрос населения Литвы 15-25 марта провела компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

В ходе исследования были опрошены 1115 совершеннолетних жителей Литвы. Погрешность результатов не превышает 2,9 проц.

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