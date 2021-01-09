Смертей стало гораздо больше: скачок увеличил потребность в выплатах

Только за первую неделю декабря было зарегистрировано 49 смертей, причем обычно регистрировались около 90 смертей в течение декабря. Всего в декабре скончались 116 жителей Кедайняйского района. Рост числа смертей также скорректировал бюджет районного самоуправления, так как больше денег требовалось для социальных выплат родственникам умерших.

В настоящее время родственникам умершего выплачивают 312 евро на похороны.

При подготовке проекта пересмотра муниципального бюджета предполагалось, что бюджет увеличится более чем на 117,5 тыс. евро. Однако ситуация настолько ухудшилась, что пришлось корректировать проект во время заседания - в итоге эта статья бюджета увеличилась до 140,5 тыс. евро - на 23 тыс. евро.

Часть этих средств пойдет на социальные выплаты.

По словам начальницы Социального отдела самоуправления Юрате Блинструбайте, когда увидели данные о смертях за первую неделю декабря, было решено быстро связаться с Министерством социальной защиты и труда.

"За первую неделю декабря зафиксировано 49 смертей.

Планировали средства по усредненным расчетам - в среднем летом за месяц умирали 65–67 человек, в ноябре - 75–78 человек, в декабре - 90–93 человека.

Теперь, только за первую неделю, зафиксирована половина от общего среднемесячного числа, средств на похороны уже не хватает, поэтому требуются дополнительные деньги", - прокомментировала начальница отдела.