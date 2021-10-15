14 октября сообщалось, что за сутки от COVID-19 скончались 28 человек. В пятницу данные за прошедшие сутки показывают уже не 28, а 39 случаев.

В последний раз такое количество смертей было лишь 20 января.

3 октября утром сообщалось, что накануне скончались 19 человек, сейчас в статистике за тот день числятся 32 смерти.

Правда, Департамент статистики у себя на сайте сообщает, что данные смертности предварительные, их потом дополняют, и показатель в среднем увеличивается на 30%.

По предварительным данным за пятницу, от COVID-19 в Литве скончались 15 человек.

Всего, по данным статистики, от коронавируса в Литве скончались 5376 человека. Еще 10 482 болели COVID-19, но вирус не был основной причиной их смерти.