Смерть двух сестер, утопленных в реке: где находится их мать

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Гинтас Вайчюнас рассказал порталу tv3.lt, где сейчас находится подозреваемая в убийстве двух малолетних дочерей женщина.
"Она в Рокишкской психиатрической больнице", – сказал он.
По словам прокурора, по предварительным данным, женщина нуждается в лечении.
"Мы ждем точных данных от экспертов, точной формулировки выводов о ее психическом состоянии", – прибавил Вайчюнас.
Из реки Нерис, недалеко от Веркяй (Вильнюс), 3 сентября достали тела двух девочек - 2020 и 2022 г.р. Предполагают, что детей утопила их мать (1987 г.р.).
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что подозреваемая, которая работала в отделе кадров департамента, с 2021 года находилась в отпуске по уходу за детьми. Ранее уже сообщалось, что мать, которую подозревают в убийстве дочерей, работала в полиции, но не была сотрудницей правоохраны. Она работала в отделе кадров. Коллеги охарактеризовали ее как ответственную и дотошную работницу, которая отличалась замкнутым характером.