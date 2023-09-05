Смерть двух детей в реке: выяснилось, где находился отец девочек

Ранее уже сообщалось, что мать, которую подозревают в убийстве дочерей, работала в полиции, но не была сотрудницей правоохраны. Она работала в отделе кадров. Коллеги охарактеризовали ее как ответственную и дотошную работницу, которая отличалась замкнутым характером.
Из реки в воскресенье достали тела двух девочек - 1 и 2 лет. Предполагают, что детей утопила их мать.
"Основная версия такая - женщина хотела покончить с собой и убить детей", – сказал LNK пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
У 36-летней подозреваемой других детей не было.
"С 2018 до 2020 г. она работала в отделе кадров Департамента полиции. В настоящее время она находилась в отпуске по уходу за детьми, должна была вернуться на работу в сентябре 2024 года", - сказал Матонис.
Сейчас полиция опрашивает очевидцев и близких подозреваемой.
"Есть звонивший человек, который вытащил из воды ребенка и женщину, он позвонил в полицию. Другой мужчина на байдарке вытащил из воды второго ребенка, второй ребенок тоже утонул, и его несло течением", - рассказал прокурор Гинтас Вайчюнас.
Представитель Вильнюсского отделения службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал, что эта семья ранее в поле зрения специалистов не попадала. По данным службы, у женщины есть муж.
Что привело к несчастью, могли ли окружающие заметить, что женщине плохо?
"Конечно, в данном случае своевременная помощь не была инициирована. Поставщики услуг не идентифицировали случай, семью, ведь если бы была оказана помощь, можно было бы избежать трагедии", – сказал Батулявичюс.
Предполагают, что у женщины могла быть послеродовая депрессия.