Смерть двух детей в реке: выяснилось, где находился отец девочек

Ранее уже сообщалось, что мать, которую подозревают в убийстве дочерей, работала в полиции, но не была сотрудницей правоохраны. Она работала в отделе кадров. Коллеги охарактеризовали ее как ответственную и дотошную работницу, которая отличалась замкнутым характером.

Из реки в воскресенье достали тела двух девочек - 1 и 2 лет. Предполагают, что детей утопила их мать.

"Основная версия такая - женщина хотела покончить с собой и убить детей", – сказал LNK пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

У 36-летней подозреваемой других детей не было.

"С 2018 до 2020 г. она работала в отделе кадров Департамента полиции. В настоящее время она находилась в отпуске по уходу за детьми, должна была вернуться на работу в сентябре 2024 года", - сказал Матонис.

Сейчас полиция опрашивает очевидцев и близких подозреваемой.