2024.10.09 07:07

Смелые заявления синоптиков: снова вернется литовское лето

 
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В среду с запада к Литве приблизится зона низкого атмосферного давления. Циклон принесет тепло и дождь.

Днем ожидается переменная облачность, только на западе будет меньше прояснений. Местами пройдут дожди. Осадки прогнозируют в большинстве районов страны. Особенно сильные дожди ожидаются на взморье и в западных районах, меньше осадков будет на востоке.

День будет теплым. Воздух прогреется с 15 до 20 градусов.

В ночь на четверг будут идти небольшие дожди. Только на этот раз дождевые облака достигнут восточных районов, а за западе осадков будет меньше. Ночью будет 9–14 градусов тепла.

В четверг днем без особых осадков. Будет тепло, местами погода напомнит литовское лето, только будет ветрено, скорость ветра 9–14 м/с. Воздух прогреется до 16–21 градуса.

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