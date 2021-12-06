В декабре прошлого года ситуация была настолько плохой, что жителей просили никуда не ездить на Рождество, не навещать близких и родных. Тогда Успасских в социальных сетях рекламировал защиту от коронавируса.

"24 бутылки за 36 евро", – по такой цене политик предлагал воду.

Он сообщал, что создал структурированную воду, защищающую от вирусов. На это сразу отреагировала Служба по контролю над лекарствами, указав, что жителей вводят в заблуждение, поскольку минеральную воду наделяют качествами, которыми она не может обладать. Служба по контролю над лекарствами обратилась в Государственную службу по защите прав потребителей, та начала расследование по факту вводящей в заблуждение рекламы. Кроме того, она обратилась в ГПВС, чтобы та представила свои выводы, исследовав рекламируемую Успасских воду.

В ответе ГПВС журналистам LNK сказано, что расследование еже не завершено, поэтому комментариев пока не будет.

Журналистам LNK не удалось связаться и с самим Успасских.

Однако ранее он говорил, что он не заявлял о лечебных качествах воды.

"Странно, что ведомство, которое делает по сто исследований в день, не может исследовать воду. Разве что она на самом деле фантастически полезна для людей, поэтому вся техника выходит из строя", – сказал LNK соцдем Альгирдас Сисас.

Службы сообщали, что такое расследование может длиться два года.

"Есть службы, которые обязаны делать свою работу, независимо от того, что за тем или иным проектом стоит какой-то политик. Думаю, они должны это делать, ведь весть была распространена, некоторые люди поверили. А тут мы не знаем, спасает эта вода от всего или нет", – сказал депутат Саулюс Сквернялис.

В прошлом году сообщалось, что Успаских рекламирует воду, которую продает компания его детей.

"Обычно во время всех кризисов богатые становятся еще богаче", – заметил, смеясь, Сисас.

ГПВС отмечает, что компании, которая продает воду, никакие санкции не грозят. Компания указала, что она никак не связана с решением Успасских рекламировать воду.

Политики сказали, что они уже где-то видели такое и напомнили о рекламе огурцов с "хорошим видом".

20 лет назад компания Успасских продавала маринованные огурцы с фотографией Успасских. Тогда выяснилось, что налицо конфликт частных и общественных интересов. Тогда звучали те же аргументы, что и сейчас.

"Мы ничего с фабрикой не согласовывали, ни у меня, ни у жены нет акций фабрики", – оправдывался тогда Успасских.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюс Малюкявичюс сказал LNK, что Партия труда уже не раз была замечена в заигрывании с распространителями теорий заговора.

"Что мы можем наблюдать в нашем политическом поле – уже даже не один год, так это тесное заигрывание Партии труда с распространителями теорий заговора", – сказал он.

Летом Успасских выступал на митинге против ограничений в связи с пандемией.

По словам Малюкявичюса, вопрос в том, какую политическую поддержку принесут такие действия.

"Исследования показали, что приверженцы разных теорий заговора - самая пассивная группа общества. (…) Они не считают выборы тем, что способно изменить ситуацию", – сказал политолог.