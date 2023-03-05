Пожарные-спасатель раскрыли подробности кошмарного происшествия в Юрбаркском районе.

Утверждается, что поступило сообщение о том, что в пруд въехал квадроцикл, за рулем которого находилась девушка, но ее нигде не видно.

Когда прибыли спасатели, они вытащили квадроцикл из воды, но водитель оказалась подо льдом.

По первоначальным данным, дождались прибытия спасателей с катером. Пожарный и спасатель ломали лед, пока тело не нашли и не доставили на берег.

Тело девушки было извлечено и передано сотрудникам полиции и медикам.

Тело погибшей девушки достали из воды в 17:40.

Погибла 14-летняя девочка

В отделении полиции сообщили, что 4 марта около 15:19 в Юрбаркском районе квадроцикл, которым управляла несовершеннолетняя (2009 г.р.), выехала на замерзший лед пруда, и после того, как тот проломился, утонула.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование для установления причины смерти.