Службы предупреждают: ждет сильный ливень

Работники компании Grinda информируют, что следят за ситуацией: „Бригады дежурят круглосуточно, если дождь будет очень сильным, мы готовы вызвать больше бригад.

Если дождь – осадки или поваленные деревья – доставят неудобства, звоните по номеру 1355’’.

На странице „Погода и климат в Литве“ сообщается, что сегодня Литва разделена на три части. На западе страны пасмурно и холодно (+15 +17°C), на востоке облачно и дождливо (+17 +19°C). Между ними тепло (+20 +22°C) и светит солнце.