Службы предупреждают: ждет сильный ливень

Работники компании Grinda информируют, что следят за ситуацией: „Бригады дежурят круглосуточно, если дождь будет очень сильным, мы готовы вызвать больше бригад.
Если дождь – осадки или поваленные деревья – доставят неудобства, звоните по номеру 1355’’.
На странице „Погода и климат в Литве“ сообщается, что сегодня Литва разделена на три части. На западе страны пасмурно и холодно (+15 +17°C), на востоке облачно и дождливо (+17 +19°C). Между ними тепло (+20 +22°C) и светит солнце.
„Сегодня вечером с юга на восток постепенно придет массив интенсивных осадков. В пятницу ночью и днем пройдут дожди, местами сильные. Модели до пятничного вечера показывают на востоке страны до 15-40 мм осадков. В остальной части дожди также пройдут, но и будет меньше. Итак, пыли не останется, трава станет зеленее.
С воскресенья снова станет сухо и тепло. Осень увидим только по желтеющим листьям и коротким дням’’.