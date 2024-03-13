Службы предупреждают о машинах с российскими номерами: когда надо обращаться в полицию

Пока не все авто перерегистрировали, однако полиция предлагает не спешить вызывать стражей порядка, если вы увидели такой автомобиль.

"С 11 сентября до 1 марта уже перерегистрировали 64 таких автомобиля. Самое большое оживление наблюдалось в сентябре 2023 года, тогда зарегистрировали 30 автомобилей", – сказал представитель Regitrа Лукас Восилюс .

"С 11 марта водители на машинах с российскими номерами будут считаться нарушителями международных санкций, им грозят штрафы и конфискация автомобилей", – сказала Фролова-Милашене.

А с 11 марта таких машин в Литве вообще практические не останется.

"С 11 сентября до настоящего дня таможня не впустила 52 автомобиля с российскими номерами", – сказала представитель Департамента таможни Ирмина Фролова-Милашене.

Машины с российскими номерами в Литву не впускают с сентября 2023 года.

"У Литовской таможни есть данные о том, что в Литве есть несколько десятков таких автомобилей, но мы просим жителей остро не реагировать на каждый проезжающий автомобиль с российскими номерами, поскольку это могут быть люди, едущие транзитом из Калининграда или в Калининград" – заметила Фролова-Милашене.

"Время от времени нам звонят и сообщают о таких машинах. Таких чаще всего данные поступают через систему ePolicijа", – сказал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

Поскольку транзитные авто могут находиться в Литве до 24 ч, полиция просит информировать о них, если вы видели такой автомобиль несколько раз подряд.

"Если вы видите этот автомобиль несколько суток подряд у дома или еще где-то – таких владельцев опросит полиция, проведет расследование, выяснит, могут ли они находиться в Литве. Если нет - машину забирают", – сказала Фролова-Милашене.