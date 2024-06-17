Службы предупреждают о ливне в Вильнюсе: уже идет подготовка, проверяются основные маршруты

Различные приложения для отслеживания погоды не дают точного прогноза о начале и продолжительности дождя. По данным служб, важнейшие маршруты уже проверяются. „Дождь на выходных на поверхности некоторых дренажных решеток нанес скошенные на прошлой неделе траву и листья. За те несколько часов, которые остались до дождя, мы проверяем самые важные маршруты, чистим решетки. Если вы видите засоренную решетку для слива дождевой воды, что может затруднить слив воды, сообщите нам об этом по телефону 1355“, — пишет Grinda.
Подробный прогноз
Во вторник вечером область высокого давления усилится. Тучи разойдутся, небо прояснится, лишь в начале ночи местами кратковременно пойдет дождь. Ветер утихнет, станет слабым и изменит направление. Утром похолодает до 9-14 градусов, на Куршской косе до 15-17 градусов.
Во вторник облака во многих местах будут разреженными, чаще будет светить солнце, лишь кое-где пройдут более густые дождевые облака, из которых на короткое время выпадет дождь, и прогремит гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, во время гроз порывы местами достигают 15 м/с. Днем температура повысится до 24-29 градусов, на побережье - до 21-23 градусов.
В среду область низкого давления приблизится с юго-запада. Ночью в северо-западной части страны тучи сгустятся, во многих местах кратковременно пойдет дождь, местами сильный и с грозами, а в юго-восточной части страны небо прояснится, вероятность дождя меньше. Слабый западный, юго-западный ветер сменится на южный, юго-восточный. Температура опустится до 12-17 градусов тепла. В среду будет облачно с прояснениями, во многих районах временами пойдет дождь, местами сильный, во многих местах, но преимущественно в юго-восточной части страны, пройдут грозы. Наиболее мощные облака должны сформироваться в юго-восточных районах, где местами возникнет шквал (внезапное и сильное усиление скорости ветра за короткое время), во время которого порывы ветра достигнут 15-20 м/с, может выпасть град. Температура в Литве будет очень контрастной: на северо-западе страны она прогреется лишь до 17-22 градусов, а на юго-востоке страны еще прогреется до 23-28 градусов.
В четверг область высокого давления усилится. Облачность будет неустойчивой, ночью кратковременно пойдет дождь, преимущественно в Восточной Литве, вероятность дождя днем будет низкой. Подует сильный и свежий западный ветер, местами порывы которого достигают 15 м/с. Ночью похолодает до 8-13 градусов, на побережье - 14-16 градусов, днем потеплеет до 18-23 градусов.
По текущим данным, в пятницу вероятность дождя должна быть небольшой, ветер утихнет. В Литву начнет поступать масса более теплого воздуха, поэтому ночью температура не опустится ниже 8-13 градусов, на побережье