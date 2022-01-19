Он прогнозирует, что в среду осадков не ожидается, западный, юго-западный ветер будет слабым, однако постепенно начнет усиливаться и на взморье достигнет скорости 15–18 м/с.

"Местами ожидается туман, сохранится опасность гололеда. В Вильнюсе будет 3, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе до 4 градусов тепла. В Клайпеде около 5 градусов тепла. В ближайшие два дня погода будет малоприятной – усилится ветер, прогнозируют осадки, местами возможна метель", – сказал Петкявичюс.

В ночь на четверг будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Ожидаются смешанные осадки. местами метель, будет скользко. Порывы ветра будут достигать 12–16 м/с, у моря 17–20, а утром до 20–23 м/с. Днем будет идти в основном снег. Будет дуть холодный северо-западный ветер, скорость ветра до 15–20 м/с. Местами прогнозируют метель. В Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе будет 1, в Клайпеде 2 градуса тепла. В Шяуляй около 0. Вечером будет чуть ниже нуля.

В пятницу также будет дуть неприятный северо-западный ветер. Порывы усилятся до 15–19, у моря до 20–24 м/с. Во многих районах будет идти снег, ожидается метель. Будет скользко. У моря ожидаются смешанные осадки. Ночью будет 1–5 градусов мороза, у моря 1 градус тепла. Днем в Вильнюсе, Шяуляй и Паневежисе будет -1, в Каунасе и Клайпеде около 0.

По нынешним данным, в выходные похолодает, мороз ожидается и ночью и днем. Местами ожидается снег, особенно в субботу, ветер успокоится. В начале следующей недели, возможно, похолодает еще больше – в ночь на понедельник местами будет до 15 градусов мороза", - сказал Петкявичюс.

Вильнюсская муниципальная компания Grinda сообщает: "Похоже завтра ждет немало вызовов – ситуацию на дорогах ухудшат погодные условия, ветер, осадки. Небольшой снег начнется 20 января с утра (около 5 ч.) и снег будет будет идти до субботы. В ближайшие двое суток толщина снежного покрова увеличится до 11 см.

Если вы считаете, что ждет неприятная погода, то напоминаем, что 25 января 2021 года начался снегопад, и снег шел 3 дня. Толщина снежного покрова в Вильнюсе составила 38 см. Если мы справились тогда, справимся и на этот раз. Сегодня ночью техника компании Grindа профилактически будут посыпать дороги смесью соли и песка".