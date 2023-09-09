Служба занятости: зарегистрированная безработица снизилась до 8,4%

"В августе о вакансиях объявило на тысячу больше работодателей, чем в июле. Количество предложений о работе увеличилось более чем на четверть (4200) и достигло 18 600. Больше всего предложений о работе с начала года было в восемнадцати муниципалитетах", - сообщила руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

Вакансий было больше, чем в июле, во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности и операций с недвижимостью. В сфере обрабатывающей промышленности и образования количество предложений о работе в августе было самым высоким с начала года (3200 и 1300 соответственно).

Больше всего вакансий в августе было объявлено для воспитателей дошкольных учреждений, работников по уходу за детьми, помощников учителей, пекарей и кондитеров, маляров, водителей автобусов, плотников и столяров, изоляторов, операторов деревообрабатывающего оборудования, неквалифицированных рабочих садоводства и огородничества.