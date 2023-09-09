Служба занятости: зарегистрированная безработица снизилась до 8,4%

"В августе о вакансиях объявило на тысячу больше работодателей, чем в июле. Количество предложений о работе увеличилось более чем на четверть (4200) и достигло 18 600. Больше всего предложений о работе с начала года было в восемнадцати муниципалитетах", - сообщила руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.
Вакансий было больше, чем в июле, во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности и операций с недвижимостью. В сфере обрабатывающей промышленности и образования количество предложений о работе в августе было самым высоким с начала года (3200 и 1300 соответственно).
Больше всего вакансий в августе было объявлено для воспитателей дошкольных учреждений, работников по уходу за детьми, помощников учителей, пекарей и кондитеров, маляров, водителей автобусов, плотников и столяров, изоляторов, операторов деревообрабатывающего оборудования, неквалифицированных рабочих садоводства и огородничества.
Возросший спрос на рабочую силу и окончание отпусков привели к увеличению потоков людей, возвращающихся на рынок труда. По словам Ю. Земблите, число трудоустроенных ищущих работу увеличилось в 41 муниципалитете.
В августе к работе приступили 16 600 клиентов Службы занятости – на 2200 больше, чем в июле. Число клиентов Службы занятости, начавших работать в сфере образования, выросло в 2,2 раза, а число занятых в производственных, информационно-коммуникационных, административных и сервисных компаниях увеличилось более чем на четверть.
Еще 7800 клиентов Службы занятости выбрали деятельность на основании бизнес-свидетельств, 2600 начали участвовать в мерах поддержки занятости, призванных побуждать и облегчить возвращение на рынок труда (использовали поддержку обучения или мобильности, субсидируемое трудоустройство и пр.).
Безработица в августе снизилась в 47 самоуправлениях, в 7 – не изменилась, в 6 – возросла. Самый высокий спад зарегистрированной безработицы зафиксирован в Тракайском и Аникщяйском районных самоуправлениях (по 0,7%). Больше всего показатель безработицы увеличился в Ретавасе (0,4%) и Пагегяй (0,3%).