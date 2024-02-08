Служба занятости: в начале года активизировались как работодатели, так и ищущие работу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
ФОТО: Įmonės nuotr.

Как сообщает Служба занятости, в январе почти во всех муниципалитетах наблюдался рост количества вакансий, кроме того, было трудоустроено больше безработных.

"В этом году активизация поиска работников обусловила увеличившиеся потоки людей, возвращающихся на рынок труда. Более интенсивный возврат на рынок труда зафиксирован в 55 муниципалитетах страны", – цитируется в пресс-релизе руководитель отдела мониторинга и анализа Службы занятости Ю. Земблите.

По данным службы, за первый месяц текущего года работодатели объявили о 13,1 тыс. вакансий, что в полтора раза больше, чем в декабре.

Количество вакансий увеличилось во всех бизнес-секторах, за исключением операций с недвижимостью.

Наибольшую потребность в работниках испытывали предприятия, действующие в сфере производства, администрирования и обслуживания, а также предприятия оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей.

За последние 12 месяцев больше всего вакансий в январе предлагалось водителям автобусов, механикам промышленных и сельскохозяйственных машин, рабочим грибных ферм, сантехникам и монтажникам трубопроводов, директорам по продажам и маркетингу, машинистам локомотивов.

Сообщается, что на рынок труда вернулись 15,9 тыс. ищущих работу – на 3,6 тыс. человек больше, чем в декабре. Количество трудоустроившихся выросло во всех секторах, кроме сектора государственного управления, культурно-развлекательного и рекреационного секторов.

Еще 9,4 тыс. ищущих работу выбрали самозанятость по бизнес-сертификату, а 3,3 тыс. были вовлечены в меры по поддержке занятости – субсидированное трудоустройство, получение востребованных на рынке труда профессий, поддержка мобильности.

"Несмотря на более активный возврат клиентов на рынок труда, зимой мы фиксируем обычный для нашей страны рост безработицы – безработица за месяц выросла на 0,2 проц. пункта – до 9,3 проц.", – сказала Ю. Земблите.

Безработица среди молодежи до 24 лет в январе выросла больше, однако она по-прежнему ниже уровня безработицы среди людей старше 50 лет или среднего показателя безработицы по стране.

В настоящее время насчитывается 165,8 тыс. безработных, из них 64,4 тыс. – люди старше 50 лет, 17,7 тыс. – моложе 25 лет.

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Калварийском, Игналинском районном, Кельмском районном и Биржайском районном муниципалитетах, самый низкий – в Неринге, в Клайпедском районном и Бирштонском муниципалитетах.

Уровень занятости в январе практически не изменился, по данным службы, в стране насчитывается 1,45 млн трудящихся, что на 1 тыс. меньше, чем на 1 января.

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