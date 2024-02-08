Служба занятости: в начале года активизировались как работодатели, так и ищущие работу

"В этом году активизация поиска работников обусловила увеличившиеся потоки людей, возвращающихся на рынок труда. Более интенсивный возврат на рынок труда зафиксирован в 55 муниципалитетах страны", – цитируется в пресс-релизе руководитель отдела мониторинга и анализа Службы занятости Ю. Земблите.

По данным службы, за первый месяц текущего года работодатели объявили о 13,1 тыс. вакансий, что в полтора раза больше, чем в декабре.

Количество вакансий увеличилось во всех бизнес-секторах, за исключением операций с недвижимостью.

Наибольшую потребность в работниках испытывали предприятия, действующие в сфере производства, администрирования и обслуживания, а также предприятия оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей.

За последние 12 месяцев больше всего вакансий в январе предлагалось водителям автобусов, механикам промышленных и сельскохозяйственных машин, рабочим грибных ферм, сантехникам и монтажникам трубопроводов, директорам по продажам и маркетингу, машинистам локомотивов.