Служба занятости: в Литве зарегистрировано более 150 000 человек со статусом безработного

На 1 декабря в стране было зарегистрировано 150,3 тыс. человек со статусом безработного.
Это на 2,8% больше, чем месяц назад. Число клиентов Службы занятости – на 3,1% выше, чем год назад.
Зарегистрированная безработица в стране в ноябре выросла на 0,2 проц. пункта, а безработные составили 8,4% трудоспособного населения страны.
В последний месяц осени к работе приступили 15,6 тыс. клиентов – на 14,6% меньше, чем в октябре.
Еще 7,5 тыс. человек (-11,4%) начали самостоятельную деятельность после приобретения бизнес-удостоверений.
Больше всего сократилось количество начавших работать неквалифицированными рабочими (-19,4%), меньше всего сократилось количество начавших работать на квалифицированных работах (13,6%).
С начала года при посредничестве Службы занятости трудоустроено 191,1 тыс. соискателей работы – на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В прошлом месяце в Отдел обслуживания клиентов Службы занятости обратились 24,3 тыс. жителей – на 2,9% меньше, чем в октябре.
Уровень занятости в ноябре снизился, но спрос на работу был несколько выше – работодатели подали на платформу вакансий Службы занятости на 0,8 тыс. (5,1%) больше объявлений о вакансиях, чем в октябре – 15,7 тыс.
Однако общее количество вакансий остается на 11,3% (2 тыс.) меньше, чем в прошлом году.
Больше всего снизился спрос на неквалифицированных рабочих – количество вакансий для них было на пятую часть (21,5%) меньше, чем год назад.
Больше всего предложений о работе в прошлом месяце поступило для водителей транспортных средств, уборщиков офисов, отелей и других учреждений, горничных и помощниц, поваров, продавцов, электриков и сварщиков.
На 1 декабря в стране работало 1,47 млн человек – на 1,1 тыс. человек (0,08%) больше, чем месяц назад.
Число занятых больше всего увеличилось в секторах образования, здравоохранения, социальной работы, оптовой и розничной торговли.