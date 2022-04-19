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В Службе занятости зарегистрированы больше 8500 беженцев из Украины, большинство (91%) – женщины. Пятую часть составляет молодежь до 29, лица 30-49 лет – 62,9%, старше 50 лет – 15,3%.
Служба занятости: украинцы берутся за любую работу
© Corbis/Scanpix

Около 40% приезжих из Украины - люди с высшим образованием. Часть из них соглашается идти на неквалифицированную работу, пока их дипломы проходят процедуру признания в Литве. По данным Службы занятости, украинцы чаще ищут место подсобного рабочего.

Есть желающие работать продавцами, фасовщиками, администраторами, поварами, водителями. В числе зарегистрированных в Службе занятости есть пилот, учителя, медсестры, мастера тату, парикмахеры, косметологи. 4500 работодателей в марте зарегистрировали в Службе занятости 10 200 рабочих мест для украинцев.

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Больше всего рабочих мест – в Вильнюсском (43,3%), Каунасском (13,8%) и Клайпедском (10%) муниципалитетах.

Чаще всего это места для уборщиц в офисах, гостиницах и других местах, водителей и водителей большегрузных машин, поваров, подсобных рабочих, швей, пекарей и кондитеров, помощников на кухне, работников в торговых залах, водителей автобусов и троллейбусов, строителей, бетонщиков, маляров, неквалифицированных работников обрабатывающей промышленности.

Однако есть рабочие места и для учителей, инженеров, управляющих, фармацевтов и медсестер.

Благодаря Службе занятости работу нашли 3400 украинцев. Большинство выполняет неквалифицированную работу – подсобных рабочих, уборщиц в офисах, гостиницах, работников в торговом зале, фасовщиков.

Кроме того, украинцы занимают и квалифицированные рабочие места - пекарей, кондитеров, швей, поваров и помощников учителей.

В Службе занятости трудоустроены пять беженцев из Украины, у которых есть опыт работы в госсекторе, они помогают интеграции украинцев в рынок труда.

Для украинцев, которые ищут работу, организуют встречи с работодателями.

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