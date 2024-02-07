Служба занятости: самые серьезные нарушения порядка и наказание за них

В прошлом году 908 человек, отказавшихся от подходящей вакансии во второй раз без уважительных причин, потеряли статус безработного. Чаще всего это происходило из-за неявки за предложением о работе, в результате чего статус потеряли 9 500 человек. Нарушением также является отказ от составления индивидуального плана действий по трудоустройству. Это привело к потере статуса 4,7 тысячи клиентов.
"Отношение меняется - клиенты более ответственно подходят к оценке услуг, более вдумчиво подходят к принятию решений. На это повлиял более умеренный рынок труда, когда соискатели не могли легко сменить работу и быстро найти другую. Потеря статуса безработного была бы для них более болезненной, поэтому все усилия направлены на достижение стабильной занятости, а не на снятие с учета", - говорит Бригита Блавашюнене, директор отдела организации услуг Службы занятости.
Комментируя санкции за нелегальную работу, Б. Блавашюнене напомнила, что регистрация в таких случаях прекращается без права повторной регистрации в течение 6 месяцев. Согласно поправкам к Закону о занятости, вступившим в силу в июле 2022 года, служба занятости аннулирует статус безработного, как только получит первое уведомление от ответственных органов о незаконной работе, незаконной деятельности или незаконном доходе.
Для повышения эффективности этой меры в будущем было укреплено сотрудничество между службой занятости и Государственной инспекцией труда, в рамках которого осуществляется регулярный электронный обмен информацией о лицах, работающих нелегально.
Служба занятости также применяет санкции к работодателям, которые терпимо относятся к нелегальной работе: если выясняется, что работодатель подвергся санкциям за нелегальную работу, он больше не имеет права на получение субсидий на заработную плату.