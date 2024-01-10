Служба занятости: рынок труда в конце года остыл еще сильнее

"Рост зарегистрированной безработицы в декабре был вызван снижением трудоустройства клиентов и увеличением числа лиц, возвращающихся с мер временного трудоустройства. Однако положительная тенденция сохранилась – зарегистрировано меньше новых клиентов", – цитируется в распространенном сообщении руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.
По словам Земблите, хотя рост зарегистрированной безработицы в декабре является обычным явлением, в последний месяц он был самым высоким за последние пять лет.
По данным Службы занятости, на 1 января работу искали 162 000 жителей страны. Это на 7,8% больше, чем месяц назад, когда было зарегистрировано 150 300 человек. В конце 2022 года клиентов было 156 100.
Новых клиентов в Службу занятости обратилось на 12% меньше, чем в предыдущем месяце – всего 21 500. В этом зимнем месяце при трудоустройстве было опосредовано 12 300 клиентов – на 21,4% меньше, чем в ноябре.
Количество трудоустроенных снизилось во всех секторах деятельности, за исключением творческой, развлекательной и рекреационной деятельности. Уменьшилось также количество лиц, начавших свою деятельность по бизнес-лицензии. Эту форму деятельности выбрали 5,8 тыс. клиентов Службы занятости – на 22,1% меньше, чем в ноябре.
В декабре больше всего снизился спрос на рабочую силу. Работодатели в стране подали на 46,2% меньше объявлений о вакансиях – их число сократилось с 15 700 вакансий в ноябре до 8400 в декабре. Это наименьшее количество зарегистрированных предложений о работе в Службе занятости за год.
Потребность в рабочей силе снизилась на большей части территории страны, во всех основных группах профессий, от руководителей до неквалифицированных рабочих, и во всех отраслях деятельности.
На 1 января 2024 года в стране работало 1,45 млн. человек – на 14 000 человек (1%) меньше, чем на 1 декабря, но на 15 000 больше, чем год назад. В декабре число занятых больше всего сократилось в отраслях строительства, обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, транспортно-складской, административно-сервисной деятельности, сообщила Служба занятости.