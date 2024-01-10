Служба занятости: рынок труда в конце года остыл еще сильнее

"Рост зарегистрированной безработицы в декабре был вызван снижением трудоустройства клиентов и увеличением числа лиц, возвращающихся с мер временного трудоустройства. Однако положительная тенденция сохранилась – зарегистрировано меньше новых клиентов", – цитируется в распространенном сообщении руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

По словам Земблите, хотя рост зарегистрированной безработицы в декабре является обычным явлением, в последний месяц он был самым высоким за последние пять лет.

По данным Службы занятости, на 1 января работу искали 162 000 жителей страны. Это на 7,8% больше, чем месяц назад, когда было зарегистрировано 150 300 человек. В конце 2022 года клиентов было 156 100.

Новых клиентов в Службу занятости обратилось на 12% меньше, чем в предыдущем месяце – всего 21 500. В этом зимнем месяце при трудоустройстве было опосредовано 12 300 клиентов – на 21,4% меньше, чем в ноябре.