Служба занятости: растет число иностранцев, трудоустраивающихся на высококвалифицированные должности

"На рынке труда на десятую часть выросло количество работников из Евросоюза, трудящихся на высококвалифицированных должностях, то есть увеличилось количество руководителей, специалистов, младших специалистов", – говорит в пресс-релизе руководитель Департамента мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.
По данным Службы занятости, всего на высококвалифицированных должностях работают 1800 граждан ЕС, в том числе 1200 – специалисты и технические работники, 600 – руководители.
Большинство трудоустраивающихся на такие должности – приезжие из Австрии, Германии, Нидерландов, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Кипра и Италии. Меньше всего – из Румынии и Болгарии.
Между тем, латыши, румыны, хорваты и поляки в основном были трудоустроены на должности, требующие средней квалификации, а болгары и венгры – в основном на низкоквалифицированные и неквалифицированные работы.
По данным специалистов, большинство приезжих из других стран Евросоюза работают в Литве в таких сферах как администрирование и обслуживание (3200), строительство (2100) и обрабатывающая промышленность (1400). Литовский рынок труда более привлекателен для иммигрантов из третьих стран, чем для граждан ЕС: к середине лета число таких работников достигло 117 900.
"По сравнению с началом года количество работников из третьих стран несколько сократилось, но изменилась география стран прибытия. Вероятно, что это связано с дефицитом перевозчиков в стране и повороту логистических компаний в сторону стран Центральной Азии в поисках работников", – сказала Земблите.
Каждый второй гражданин третьей страны работает в транспортно-складских компаниях (66 100). Здесь в первом полугодии также зафиксирован рост численности работников (на 800). В строительном секторе работают 19 200 иностранцев, но за этот период их число сократилось на тысячу. Число приезжих на предприятиях обрабатывающей промышленности достигает 11 500 –это на 2100 меньше, чем в начале года.
На высококвалифицированных должностях трудятся 5100 белорусов, 2500 украинцев, 1500 россиян, 400 индийцев.