Служба занятости: растет число иностранцев, трудоустраивающихся на высококвалифицированные должности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Несмотря на некоторое сокращение потока иностранцев на рынке труда в этом году, с начала года по июль на 11,3% сократилось число работников из ЕС, а из третьих стран – на 2,4%. В Службе занятости отмечают, что растет число приезжих, трудоустраивающихся на высококвалифицированные должности.

"На рынке труда на десятую часть выросло количество работников из Евросоюза, трудящихся на высококвалифицированных должностях, то есть увеличилось количество руководителей, специалистов, младших специалистов", – говорит в пресс-релизе руководитель Департамента мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

По данным Службы занятости, всего на высококвалифицированных должностях работают 1800 граждан ЕС, в том числе 1200 – специалисты и технические работники, 600 – руководители.

Большинство трудоустраивающихся на такие должности – приезжие из Австрии, Германии, Нидерландов, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Кипра и Италии. Меньше всего – из Румынии и Болгарии.

Между тем, латыши, румыны, хорваты и поляки в основном были трудоустроены на должности, требующие средней квалификации, а болгары и венгры – в основном на низкоквалифицированные и неквалифицированные работы.

По данным специалистов, большинство приезжих из других стран Евросоюза работают в Литве в таких сферах как администрирование и обслуживание (3200), строительство (2100) и обрабатывающая промышленность (1400). Литовский рынок труда более привлекателен для иммигрантов из третьих стран, чем для граждан ЕС: к середине лета число таких работников достигло 117 900.

"По сравнению с началом года количество работников из третьих стран несколько сократилось, но изменилась география стран прибытия. Вероятно, что это связано с дефицитом перевозчиков в стране и повороту логистических компаний в сторону стран Центральной Азии в поисках работников", – сказала Земблите.

Каждый второй гражданин третьей страны работает в транспортно-складских компаниях (66 100). Здесь в первом полугодии также зафиксирован рост численности работников (на 800). В строительном секторе работают 19 200 иностранцев, но за этот период их число сократилось на тысячу. Число приезжих на предприятиях обрабатывающей промышленности достигает 11 500 –это на 2100 меньше, чем в начале года.

На высококвалифицированных должностях трудятся 5100 белорусов, 2500 украинцев, 1500 россиян, 400 индийцев.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии