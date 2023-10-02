Служба занятости: растет число иностранцев, трудоустраивающихся на высококвалифицированные должности

"На рынке труда на десятую часть выросло количество работников из Евросоюза, трудящихся на высококвалифицированных должностях, то есть увеличилось количество руководителей, специалистов, младших специалистов", – говорит в пресс-релизе руководитель Департамента мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

По данным Службы занятости, всего на высококвалифицированных должностях работают 1800 граждан ЕС, в том числе 1200 – специалисты и технические работники, 600 – руководители.

Большинство трудоустраивающихся на такие должности – приезжие из Австрии, Германии, Нидерландов, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Кипра и Италии. Меньше всего – из Румынии и Болгарии.

Между тем, латыши, румыны, хорваты и поляки в основном были трудоустроены на должности, требующие средней квалификации, а болгары и венгры – в основном на низкоквалифицированные и неквалифицированные работы.