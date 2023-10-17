Служба занятости: расширяется спектр услуг для долгосрочных безработных и других лиц

По данным Службы занятости, почти четверть (6,1 тыс.) таких граждан зарегистрированы в Каунасском, Алитусском и Мариямпольском округах.

По данным на 1 сентября, здесь они составили 12,4% всех клиентов. Наибольшее количество граждан, готовящихся к рынку труда, находится в Дзукии. В Алитусском округе этот статус присвоен каждому пятому клиенту (22,9%). В Друскининкайском и Алитусском районах их доля среди всех ищущих работу превышает 20%, а в Лаздияй она достигает 47,5% – здесь почти половина клиентов не могут трудоустроиться по различным причинам. Лучше ситуация в Варене (17,3%) и Алитусе (9,4%).

По данным Службы, профиль клиентов в Лаздияе остался таким же, как и в прошлом году – большинство из них – это люди, которым не хватает социальных навыков и мотивации к работе. Большинство из них – старше 50 лет, без профессиональной квалификации и с проблемами со здоровьем.