Служба занятости: расширяется спектр услуг для долгосрочных безработных и других лиц

По данным Службы занятости, почти четверть (6,1 тыс.) таких граждан зарегистрированы в Каунасском, Алитусском и Мариямпольском округах.
По данным на 1 сентября, здесь они составили 12,4% всех клиентов. Наибольшее количество граждан, готовящихся к рынку труда, находится в Дзукии. В Алитусском округе этот статус присвоен каждому пятому клиенту (22,9%). В Друскининкайском и Алитусском районах их доля среди всех ищущих работу превышает 20%, а в Лаздияй она достигает 47,5% – здесь почти половина клиентов не могут трудоустроиться по различным причинам. Лучше ситуация в Варене (17,3%) и Алитусе (9,4%).
По данным Службы, профиль клиентов в Лаздияе остался таким же, как и в прошлом году – большинство из них – это люди, которым не хватает социальных навыков и мотивации к работе. Большинство из них – старше 50 лет, без профессиональной квалификации и с проблемами со здоровьем.
"После оценки этих препятствий им предлагается подготовить документы по уходу за близкими, посещать нарколога, принимать участие в консультациях юриста или психолога", – рассказала заведующая Лаздияйским отделением Рената Янчяускене.
"Более широкий спектр услуг предлагается тем, кто участвует в муниципальной программе повышения занятости. В последнее время среди вновь обратившихся граждан большая часть уже получила статус безработного, а это значит, что мы сможем быстрее обеспечить их работой", – отметила она.
В Друскининкае лица, готовящиеся к рынку труда, составляют 29,3%. За полгода в муниципальной программе повышения занятости приняли участие 84 человека, троим удалось найти постоянную работу, двое начали заниматься индивидуальной деятельностью.
В Мариямпольском округе больше всего выделяются Шакяйский и Вилкавишский районы. Соответственно, почти каждый третий клиент (28,7% и 27,6%) официально ищет работу. В округе на долю тех, кто готовится к рынку труда, приходится 19,1% всех зарегистрированных граждан.
По словам заведующей Шакяйским отделением Алдоны Стасюлене, (...) теперь при необходимости человек может воспользоваться услугами социально-эмоционального образования, финансовой грамотности, мотивации, распознавания кризисов и управления ими, индивидуальными консультациями психолога, консультациями по профориентации, услугами консультанта по зависимостям.
Меньше всего клиентов со статусом готовящегося к рынку труда, по сравнению с Алитусом и Мариямполе, в Каунасском округе – всего 7,3%.
В Каунасском регионе наибольшая доля приходится на Пренайский и Кайшядорский районы (20,8% и 20,6%), сообщается в пресс-релизе Службы занятости.