Служба занятости поможет принять на работу людей с ограниченными возможностями

Согласно Закону о защите прав лиц с ограниченными возможностями, это касается государственных органов или компаний с 25 и более сотрудниками.
"Эти изменения — не для того, чтобы что-то требовать и наказывать тех, кто не выполняет. Цель состоит в том, чтобы каждое учреждение, орган и организация оценили границы социальной ответственности и не отказывали потенциальным кандидатам с ограниченными возможностями. Приоритет должен быть отдан оценке навыков любого кандидата", — сказала заместитель директора Службы занятости Гедре Синкевиче.
Sodra также поможет работодателям, составив списки сотрудников с ограниченными возможностями по каждому учреждению к 31 января. Поскольку сотрудники не обязаны сообщать о своей инвалидности, у работодателей нет точных данных.
Планируется связаться с каждым учреждением, которого коснется это нововведение. К 15 марта предполагается выяснить причины, которые до сих пор не позволили работодателю достичь квоты. Если организация не получит информационное уведомление, будет считаться, что она соблюдает положения закона о квотах.
По словам Синкевиче, ускорить интеграцию людей с ограниченными возможностями в государственный сектор можно только при тесном сотрудничестве с учреждениями, на которые распространяется требование о квотировании.
"Компании должны объективно оценить рабочие места, на которых могут работать люди с ограниченными возможностями, их адаптивность, уточнить роли, опубликовать вакансии и указать, что они подходят для таких кандидатов. Мы предложим вам проконсультироваться с нашими экспертами, которые помогут вам найти подходящих кандидатов в крупнейшей информационной системе поиска работы", — сказала она.
В прошлом году при содействии службы занятости более 400 человек с ограниченными возможностями пополнили ряды работников бюджетной сферы. Их должности варьируются от неквалифицированных рабочих до специалистов в области образования и здравоохранения.
На 1 января в службе занятости было зарегистрировано 11 800 людей с ограниченными возможностями. Они составили 7,3 % от общего числа зарегистрированных в качестве безработных. Из них 1,4 тысячи имели высшее университетское или неуниверситетское образование.
Нововведение на портале вакансий службы занятости также способствовало более эффективному поиску работы в государственных учреждениях.