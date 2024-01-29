Служба занятости поможет принять на работу людей с ограниченными возможностями

Согласно Закону о защите прав лиц с ограниченными возможностями, это касается государственных органов или компаний с 25 и более сотрудниками.

"Эти изменения — не для того, чтобы что-то требовать и наказывать тех, кто не выполняет. Цель состоит в том, чтобы каждое учреждение, орган и организация оценили границы социальной ответственности и не отказывали потенциальным кандидатам с ограниченными возможностями. Приоритет должен быть отдан оценке навыков любого кандидата", — сказала заместитель директора Службы занятости Гедре Синкевиче.

Sodra также поможет работодателям, составив списки сотрудников с ограниченными возможностями по каждому учреждению к 31 января. Поскольку сотрудники не обязаны сообщать о своей инвалидности, у работодателей нет точных данных.