2024.06.21 10:34

Служба занятости Литвы: среди иммигрантов доминирует новое направление

 
ru.DELFI.lt
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
ФОТО: Įmonės nuotr.

Число иммигрантов, приезжающих в Литву на заработки, растет, больше всего людей приезжает из стран Средней Азии. В первом квартале этого года Служба занятости выдала 1878 разрешений на работу работникам из третьих стран. Это в два раза больше, чем год назад за то же время (934), пишет портал madeinvilnius.lt.

На рынке активнее стали компании, предоставляющие услуги временного трудоустройства – в этом году они 13 раз чаще обращались в Службу занятости (по сравнению с первым кварталом 2023 г.).

Изменилась структура приезжих по гражданству. Больше всего приезжих – граждане Беларуси, однако в процентном отношении их стало меньше, всего 28% (в 2023 г. - 56%).

Было выдано больше разрешений гражданам Узбекистана: их число за год выросло с 4 до 24%. Далее идут граждане Киргизии – 12%. 88% приезжающих иностранцев – мужчины.

„В начале года больше чем в два раза вырос поток иностранцев из третьих стран. Лидеры тут граждане стран Средней Азии, правда, пока еще белорусов приезжает больше“, – сказала представитель Службы занятости Эрнеста Варнайте.

Чаще всего в Литву на заработки приезжают водители большегрузных машин (51%), водители транспорта международного сообщения – 5%, водители электропогрузчиков, портные (для пошива мужской одежды) .

По данным на 1 июня 2024 года, в Литве работали 137 400 граждан третьих стран: 48 600 белорусов, 44 800 украинцев, 7400 узбеков, 5800 киргизов и 5200 таджиков.

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