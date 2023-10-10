Служба занятости Литвы: большинство клиентов трудоустроилось в сентябре

С начала года наибольшее число вакансий зарегистрировано для врачей, физиотерапевтов, специалистов по рекламе и маркетингу, юристов, ассистентов стоматолога, охранников в местах заключения, мебельщиков, контролеров качества, изолировщиков.

В первый месяц осени заметно отличилась сфера образования – 2,7 тыс. человек приступили к работе учителями, помощниками учителей, специалистами по администрированию и вспомогательным персоналом.

Сообщается, что Служба занятости помогла трудоустроиться 20,7 тыс. безработным, еще 8,6 тыс. человек выбрали самостоятельную деятельность на основании свидетельства о предпринимательской деятельности. Рост трудоустройства, по сравнению с августом, отмечен во всех отраслях, за исключением компаний, занимающихся операциями с недвижимостью и другой сервисной деятельностью.

"Число трудоустроившихся в сентябре – самое высокое с начала года, и выше, чем в мае, когда предприятия гостиничного бизнеса, общественного питания, строительства, сельского хозяйства и прочие активно нанимали на летнюю сезонную работу", – сказала заведующая отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

В сентябре на платформе вакансий Службы занятости было опубликовано 17,5 тыс. вакансий, из них 12,6 тыс. – на квалифицированную работу. По сравнению с августом, количество объявлений о вакансиях за месяц сократилось на 1,2 тыс. Наибольшее сокращение отмечалось среди предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и предприятий, действующих в сфере образовательной деятельности – количество объявлений сократилось на четверть. Здесь снижение спроса на новых работников связано с окончанием летнего сезона и началом учебного года.

Средняя брутто-зарплата в объявлениях о вакансиях в сентябре составила 1,3 тыс. – это на 111 евро (на 9,3%) больше, чем год назад. Возросший в сентябре поток граждан, возвращающихся на рынок труда, привел к снижению официальной безработицы – она ​​снизилась на 0,1% пункта до 8,3%. Число клиентов Службы занятости за месяц сократилось на 0,2 тыс. и по данным на 1 октября составило 148,8 тыс.