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Служба занятости сообщает, что в настоящее время в Литве по трудовым договорам работает 25,6 тыс. украинцев. За полтора года они заполнили вакансии недостающих профессий, где ощущается высокая нехватка сотрудников.
Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
© Įmonės nuotr.

Сейчас из 9,9 тыс. зарегистрированных на платформе Службы занятости вакансий на 2,6 тыс. позиций работодатели приняли бы и украинцев.
Больше всего прибывших граждан Украины без господдержки трудоустроили PKC Group в Литве, Manvesta, Elixus, Rimi Lietuva, AQ Wiring Systems, Biovela – Utenos mėsa, Premier Restaurants, Costo, Marino grupė, Baltic Transline Transport.

По словам специалистов, решить проблему нехватки кадров помогает интеграция украинцев в рынок труда.

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В каких предприятиях Литвы трудоустроились украинцы?

"Это амортизирует неудовлетворенную потребность в рабочей силе, особенно в сфере услуг по размещению и питанию, производстве, строительстве, оптовой и розничной торговле", - сказала советник Отдела организации реализации мер Службы занятости Бригита Блавашчюнене.

Ускорить интеграцию украинцев в рынок труда помогают меры по трудоустройству – в случае субсидируемого трудоустройства работодателю компенсируется заработная плата.

"Эта целевая поддержка связывает работодателей и работников – при обновлении или приобретении навыков на конкретных рабочих местах люди быстрее адаптируются, а компании быстрее находят сотрудников", - подчеркнула Б. Блавашчюнене.

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