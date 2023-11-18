Служба занятости: иностранцы в основном заполняют вакантные места водителей, сварщиков и бетонщиков

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reuters/Scanpix
За девять месяцев текущего года в компаниях страны начали работать почти 62 000 иностранцев. По данным Службы занятости, это больше, чем за весь 2022 год, когда всего было трудоустроено 61 400 иностранцев.

Как сообщает Служба занятости, первые позиции по трудоустройству занимают водители транспортных средств международного грузового транспорта – в Литве по трудовым договорам работают 22 100 граждан третьих стран. В этом году они составляют 36% всех работающих иммигрантов (в прошлом году – 26%).

В этом году литовский рынок труда пополнили 946 сварщиков, 781 бетонщик, 574 газо- и электросварщика, 569 водителей грузовиков, 558 уборщиков, 501 электрик, 410 штукатуров, 408 поваров и 399 неквалифицированных работников растениеводческих хозяйств. В прошлом году большое количество разрешений было выдано компьютерным инженерам.
Отмечается, что наибольшее количество трудоустроенных прибыло из Беларуси (18 400) и Украины (15 900). Приехавших на работу из Узбекистана – 3600, Киргизии – 3000, Таджикистана – 2600, Румынии – 2500, Азербайджана – 1800, Индии – 1500, столько же – из Казахстана, и из России – 1400.

При этом Служба занятости фиксирует в два с половиной раза сократившееся количество документов, выдаваемых для трудоустройства граждан третьих стран. За девять месяцев работодателям их выдано 3200, в прошлом году – 8400.

Всего было выдано лишь 415 разрешений на работу, тогда как за аналогичный период прошлого года это число составляло 4100. Это наименьшее количество выданных разрешений на работу за пять лет. В 2021 году за этот период было выдано 13 000 разрешений на работу, в 2019 году – 4300, а в 2020 году – 2500.

В полтора раза меньше, чем за тот же период прошлого года, также было принято решений о соответствии работы иностранца потребностям рынка труда страны. Наибольшее количество решений – 8000 – было принято за три квартала 2021 года, а наименьшее – в 2019 году (1900).

В службе указывают, что за девять месяцев в компаниях страны начали работать 7000 граждан стран Евросоюза, за весь 2022 год – 6700.

География иностранцев в сфере разрешений на работу сократилась с 47 до 36 стран, однако количество подавших заявки на решения о соответствии работы иностранца потребностям рынка труда, увеличилось с 52 до 55 стран.

Преобладают граждане Беларуси, которым выдано больше всего документов для работы (35%). Большое количество решений принято для граждан Узбекистана (13%) и Бангладеш (10%), а также разрешений на работу для граждан Украины (9%), Киргизии и Индии (по 7%).

Больше всего документов на трудоустройство граждан третьих стран получили предприятия сферы услуг – 77% решений, разрешений на работу – 65%. За девять месяцев текущего года установленная заработная плата для иностранцев колебалась от 750 евро до 5000 евро. В прошлом году – с 730 евро до 5700 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии