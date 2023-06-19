Служба занятости: 34% украинских военных беженцев в будущем планируют жить и работать в Литве

По словам замдиректора Службы занятости Гедре Синкявиче, в этом году увеличилось число тех, кто не определился с планами на будущее, связанными с жизнью в нашей стране (40%), в прошлом году таких было 32%.

По данным Центробанка Литвы, в 2022 г. украинцы создали добавленную стоимость на 400 млн. евро – 1% валового внутреннего продукта. Министерство социальной защиты и труда сообщало, что за год с начала войны в Украине убежище в Литве нашедшие украинские военные беженцы в бюджет нашей страны уплатили более 58 млн. евро налогов.

Служба занятости способствует интеграции украинцев в рынок труда, компенсируя часть заработной платы трудоустроившим их работодателям. С начала этого года 1400 военных беженцев из Украины начали участвовать в программе по субсидируемому трудоустройству.

По данным опроса, 89,1% опрошенных украинцев удовлетворены предоставленными Службой занятости услугами. По сравнению с данными прошлого года, эта оценка улучшилась на 3,4%.

53,5% участвовавшим в опросе респондентам удалось трудоустроиться. Большинство утверждают, что условия труда их удовлетворяют, хотя половина опрошенных украинцев хотели бы более высокой зарплаты.

89% респондентов указали, что общение в рабочей среде проходит хорошо или очень хорошо. Несмотря на это, Служба занятости активно призывает украинцев, работающих в Литве или собирающихся здесь работать, учить литовский язык.

"Самой большой проблемой, препятствующей более легкому трудоустройству, учебе или работе на высококвалифицированных должностях, было незнание литовского языка. Теперь мы можем предложить курсы всем иностранцам, которые хотят строить свое будущее в Литве", - отметила заместитель директора Службы занятости.