Служба усыновления Литвы останавливает регистрацию желающих опекать украинских детей

«На сегодняшний день у нас 904 человека или семьи, изъявившие желание позаботиться о приезжающих детях. Важно сказать, что сегодня мы приостанавливаем регистрацию опекунов и благодарим всех», — заявила в среду журналистам директор службы Илма Скуодене.
По ее словам, в настоящее время в Литву прибыли 239 несовершеннолетних без сопровождения, они размещены у родственников, близких или других лиц, связанных эмоциональными связями.
Скуодене подчеркнула, что детей не будут стремиться усыновить, им будет предоставлено лишь временное опекунство.
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