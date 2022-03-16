aA
Литовская Государственная служба защиты прав ребенка и усыновления приостанавливает регистрацию желающих взять на воспитание украинских детей, спасшихся от войны, после получения достаточного количества заявлений от потенциальных опекунов.
Служба усыновления Литвы останавливает регистрацию желающих опекать украинских детей
© Scanpix

«На сегодняшний день у нас 904 человека или семьи, изъявившие желание позаботиться о приезжающих детях. Важно сказать, что сегодня мы приостанавливаем регистрацию опекунов и благодарим всех», — заявила в среду журналистам директор службы Илма Скуодене.

По ее словам, в настоящее время в Литву прибыли 239 несовершеннолетних без сопровождения, они размещены у родственников, близких или других лиц, связанных эмоциональными связями.

Скуодене подчеркнула, что детей не будут стремиться усыновить, им будет предоставлено лишь временное опекунство.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Po sankcijų vėzdu patekusio Rusijos oligarcho, „Lifosos“ savininko Melničenkos istorija: nuo prekybos valiuta iki lyderystės pasauliniame trąšų versle

Delfi Plius Sniego pilys

Putinas ir mafija: jaunystės pažintys pravertė ir plaunant turtus Rusijoje bei Ispanijoje, ir korupciniams sandoriams įgyvendinti

Delfi Plius Selcan Hacaoglu

Rusija Ukrainoje susidūrė su mirtį nešančiais dronais

Delfi Plius Regimantas Dima

Neįtikėtinos Folklando karo pamokos: kodėl britų kariai vidury degančio laivo traukė legendinę dainą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Статьи по теме:

Литовский бизнес может принять тысячи украинцев: для решения проблем этого недостаточно

В Литву с каждым днем приезжает все больше беженцев из...

ООН: Число беженцев из Украины превысило 3 миллиона

Входящая в состав ООН Международная организация по...

В Вильнюсе организуют бесплатные курсы литовского языка для украинцев (18)

Вильнюсский муниципалитет совместно с Вильнюсским...

Реальность прибывающих в Литву военных беженцев из Украины: картина шокирующая

Количество военных беженцев из Украины в Литве...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы в городах, есть пострадавшие; закон о запрете российской пропаганды

Больше трех недель на территории Украины продолжаются...

Специальный эфир Delfi: российская угроза в Приднестровье — стоит ли опасаться Украине? Видео обращение представителей бурятской нации против российской агрессии в Украине (1)

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли...

Председатель Службы регулирования: электроэнергия может подорожать на 50%, а газ - на 200%

Председатель Государственной службы регулирования...

Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа

В Литве проживают почти 5% русских, это третья по...

Литовский бизнес может принять тысячи украинцев: для решения проблем этого недостаточно

В Литву с каждым днем приезжает все больше беженцев из...