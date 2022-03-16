Служба усыновления Литвы останавливает регистрацию желающих опекать украинских детей

«На сегодняшний день у нас 904 человека или семьи, изъявившие желание позаботиться о приезжающих детях. Важно сказать, что сегодня мы приостанавливаем регистрацию опекунов и благодарим всех», — заявила в среду журналистам директор службы Илма Скуодене.

По ее словам, в настоящее время в Литву прибыли 239 несовершеннолетних без сопровождения, они размещены у родственников, близких или других лиц, связанных эмоциональными связями.

Скуодене подчеркнула, что детей не будут стремиться усыновить, им будет предоставлено лишь временное опекунство.