Служба спецрасследований: у нас нет права информировать ведомства о связях и окружении Навицкене

„Когда человек назначается на должность, мы предоставляем данные о нем. Данные о том, что с ним связано. Это был ли человек судим, есть ли в отношении него постановления, предъявлены ли ему обвинения, нарушил ли он присягу или совершил служебный проступок“, – заявил в пятницу в эфире радиостанции LRT Э. Яблонскас.

„Мы не проверяли ее окружение и не можем этого делать по закону“, – заявил он.

По его словам, ведомство внесло предложения, чтобы службы также получали разрешения на проверку связей политиков, но Сейм отклонил такие поправки к Закону о предотвращении коррупции. Поэтому, по мнению замдиректора ССР, ведомства просто не могут проверять окружение политиков.