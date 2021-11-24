Подозреваемый был задержан 23 ноября по заявлению мэра, сообщает ССР. Согласно материалам дела, подозреваемый - предприниматель из Паневежиса и Шяуляй предложил мэру взятку в размере 10 000 евро. Предпринимателю предъявлены обвинения в подкупе.

Подозревают, что подозреваемый, который представлял интересы одного из участников аукциона, организованного компанией Neringos vanduo, хотел, чтобы муниципалитет заключил мировое соглашение с участниками аукциона.

Также хотели, чтобы Neringos vanduo заключила с участником аукциона договор о купле-продаже недвижимого имущества в Неринге на сумму около 200 000 евро.