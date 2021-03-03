Служба спецрасследований задержала глав Шешкинской поликлиники, Вильнюсской клинической больницы и компании Limetа

По сведениям BNS, задержаны также глава компании Limeta, член горсовета Кретингского района соцдем Виргиниюс Домаркас а также глава Limeta NT акционер обеих вышеупомянутых компаний Кястутис Куткаускас.
Куткаускас - супруг директора Республиканской вильнюсской университетской больницыЕлены Куткаускене.
Канопене - жена депутата-соцдема Видмантаса Канопаса.
Подозрения предъявлены и председателю правления паневежской компании, торгующей медтехникой Graina Эрландасу Судейкису.
По данным Центрального портала госсзакупок, компании Limeta и Grainaвыиграли десятки конкурсов в разных медучреждениях страны.
3 марта ССР сообщила, что проводит масштабное расследование в связи с коррупцией в сфере закупок медицинской техники и других медицинских средств.
Подробную информацию служба обещает представить 4 марта.
По данным новостной службы телеканала LNK, в ходе расследования задержаны главы, технические рабочие, врачи примерно 20 учреждений, правоохрана интересуется Радвилишкской, Утенской поликлиниками, а также Кедайняйской больницей.
Как Вильнюсская клиническая больница, так и ее пайщик - муниципалитет - утверждают, что не располагают информацией о задержании директора.
"Официальной информации у нас пока нет", – BNSсказал пресс-секретарь мэра Каролис Вайткявичюс.
"Могу сказать, что на работе его не было, но про задержание ничего не знаю", – сказал советник директора больницы Вайдас Кукаренас.
С Шешкинской поликлиникой журналистам связаться не удалось. О задержании Канопене, Маркявичюса и Куткаускаса в среду первыми сообщили LNK и Info TV.
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