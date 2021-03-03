aA
Служба спецрасследований (ССР) по подозрению в коррупции задержала директора Шешкинской поликлиники Дайву Канопене, главу Вильнюсской клинической больницы Наримантаса Маркявичюса, эту информацию агентству BNS подтвердили информированные источники.
Служба спецрасследований задержала глав Шешкинской поликлиники, Вильнюсской клинической больницы и компании Limetа
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По сведениям BNS, задержаны также глава компании Limeta, член горсовета Кретингского района соцдем Виргиниюс Домаркас а также глава Limeta NT акционер обеих вышеупомянутых компаний Кястутис Куткаускас.

Куткаускас - супруг директора Республиканской вильнюсской университетской больницыЕлены Куткаускене.

Канопене - жена депутата-соцдема Видмантаса Канопаса.

Подозрения предъявлены и председателю правления паневежской компании, торгующей медтехникой Graina Эрландасу Судейкису.

По данным Центрального портала госсзакупок, компании Limeta и Grainaвыиграли десятки конкурсов в разных медучреждениях страны.

3 марта ССР сообщила, что проводит масштабное расследование в связи с коррупцией в сфере закупок медицинской техники и других медицинских средств.

Подробную информацию служба обещает представить 4 марта.

По данным новостной службы телеканала LNK, в ходе расследования задержаны главы, технические рабочие, врачи примерно 20 учреждений, правоохрана интересуется Радвилишкской, Утенской поликлиниками, а также Кедайняйской больницей.

Как Вильнюсская клиническая больница, так и ее пайщик - муниципалитет - утверждают, что не располагают информацией о задержании директора.

"Официальной информации у нас пока нет", – BNSсказал пресс-секретарь мэра Каролис Вайткявичюс.

"Могу сказать, что на работе его не было, но про задержание ничего не знаю", – сказал советник директора больницы Вайдас Кукаренас.

С Шешкинской поликлиникой журналистам связаться не удалось. О задержании Канопене, Маркявичюса и Куткаускаса в среду первыми сообщили LNK и Info TV.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Правительство Литвы решилось на смягчение карантина  некоторые изменения вступят в силу с субботы (81)

Правительство Литвы 3 марта решило смягчить карантин....

Премьер-министр Литвы о возможных переменах мобильности после 15 марта: все будет зависеть от ситуации в муниципалитетах (15)

Правительство Литвы в среду решило ввести целый ряд...

Профессор: карантин в Литве сыграл свою роль, надо готовиться к следующему этапу (35)

Карантин и связанные с ним ограничения уже сыграли...

Советник премьер-министра Литвы: жители должны готовиться к удаленному празднованию Пасхи (23)

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...

В Литве продолжают эксперимент, в школы вернется больше ребят (2)

Правительство Литвы позволило Вильнюсскому...