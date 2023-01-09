Служба спецрасследований: за предыдущий год лицам, сообщившим о фактах коррупции, выплачено более 40 тыс евро

Как сообщает ССР, сумма, выплаченная лицам, сообщившим о фактах коррупции, в 2022 году вдвойне превысила сумму, выплаченную в 2021 году (31 лицу было выплачено 22 тысячи евро). Максимальная сумма поощрения одному лицу составила 2500 евро (после вычета налогов).

"(...) Мы рады, что число получаемых сообщений постоянно растет: в 2020 году поступило 2413 сообщений, в 2021 – 4350, а в 2022 году – 4729. В 2022 году почти 30 процентов всех досудебных расследований ССР было начато на основании сообщений от граждан.

Наибольшее число сообщений касалось возможных коррупционных правонарушениях в сферах здравоохранения, природоохраны, самоуправления и юстиции. Одним из наиболее ярких случаев является досудебное расследование, начатое на основании поступившего сообщения о возможном взяточничестве в Вильнюсской городской клинической больнице. В ходе данного расследования уже назначено штрафов более чем на 70 тысяч евро" – сообщил руководитель отдела по рассмотрению сообщений ССР Микас Букаускас.

По словам службы, одной из наиболее приоритетных целей является расследование случаев подкупа зарубежных должностных лиц, когда литовские бизнес-субъекты, с целью получения необоснованной выгоды, развивая бизнес в другом государстве, подкупают должностных лиц того государства. Поэтому сообщения жителей обладают исключительной важностью не только для снижения коррупции внутри страны, но и за рубежом. За сообщения такого рода жители могут поощряться единовременной денежной выплатой.

И все же, по мнению М. Букаускаса, "единовременная денежная выплата не является основным критерием, по которому граждане должны сообщать о возможно замеченном коррупционном преступлении. Такие сообщения — это, прежде всего, пример гражданственности и совместной работы по созданию более прозрачной Литвы".