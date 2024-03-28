Служба спецрасследований не будет расследовать возможную коррупцию в системе обороны

"Мы отвечаем на ваш запрос и информируем, что ССР, оценив информацию, приняла решение не начинать расследование в связи с возможной коррупцией в системе обороны. На данный момент решение передано Генпрокуратуре, которая должна оценить его законность и обоснованность. Когда прокуратура примет решение, представим больше информации о решении", – сообщили Delfi представители ССР.
Напомним, что проверки начались после того, как ушедший в отставку министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что во время работы в Министерстве обороны он столкнулся со "случаями грубого вмешательства в государственные закупки".
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